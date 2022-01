Teatro della Juta, nel primo spettacolo Formicola è Coppi

ARQUATA SCRIVIA — Domani sera avrà inizio la nuova stagione del Teatro della Juta di Arquata Scrivia con “Angelo Fausto Coppi - L’eroe nato contadino”, una produzione “Culturale Blu” con Nino Formicola e Sabrina Negri; la regia è di Lorenzo Loris.

Lo spettacolo racconta il mito sportivo e la vita dell’uomo, fondendoli in una confessione dalla cadenza drammatica, che prende il via dal processo per adulterio. In scena lui, Fausto Coppi (Nino Formicola), che ricorda soffre e gioisce, e la Dama Bianca (Sabrina Negri) figura silenziosa che si trasforma nel pubblico ministero.

Scorrono dunque, nella mente e nella memoria del campionissimo, i giorni della gloria e quelli dell’infamia, i volti degli avversari e quelli dei familiari, i moti di passione e gli abissi dell’abbattimento, i momenti e i personaggi che hanno segnato la sua esistenza e anche la storia italiana. Fra ansie, tormenti, rimorsi, orgoglio e nostalgia, Coppi ripercorre la sua vita “con” e “per” gli spettatori: è un’anima che si svela, è un destino che si compie fino all’ultima tragedia.

Su tutto, la consapevolezza che la fama è un peso difficile da sopportare, un segno divino che, assieme alla benedizione, porta con sé la pena. A ricreare l’atmosfera di quegli anni contribuisce anche la musica, arrangiata ed eseguita da Simone Spreafico e Luca Garlaschelli, con il supporto della voce della cantante Patrizia Rossi, potentemente evocativa, suscitando commozione e allegria e completando il ritratto di un uomo e di un’epoca indimenticabili.

Chi è Nino Formicola

Nino Formicola è un comico, cabarettista e attore italiano, noto dal grande pubblico come Gaspare del duo comico “Zuzzurro e Gaspare”. Il duo ha raggiunto la popolarità con “Drive In” ma nel 2013, a seguito della morte di Zuzzurro (Andrea Cipriano Brambilla), Formicola ha interrotto l’attività di cabarettista dedicandosi all’attività teatrale e all’associazione di volontariato “City Angels” di cui è testimonial ufficiale.

Chi è Sabrina Negri

Sabrina Maria Negri è giornalista, drammaturga, scrittrice e attrice di teatro. Ha iniziato la sua carriera scrivendo racconti e monologhi di teatro fino a quando venne scoperta da Carlo delle Piane, da quel momento è iniziato il suo sodalizio artistico con celebrità del calibro di Tullio Solenghi, Alessandro Preziosi, Violante Placido, Bebo Storti, Cochi Ponzoni e tanti altri.