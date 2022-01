Peste suina, l'area si amplia

ALESSANDRIA - Nuova ordinanza della Regione per la gestione epidemiologica della peste suina africana. L'ha firmata il vicepresidente della Giunta regionale, Fabio Carosso.

In sostanza, sono state confermate le norme del Decreto 3/2022 del 12 gennaio. In aggiunta, è prevista, come si legge nella nota, "l'stensione geografica della zona di controllo dell'infezione ai Comuni compresi nel raggio di 10 km dalla zona infetta, andando così ad interessare i comuni delle province di Asti, Cuneo e Alessandria ricompresi in tale raggio".

Il divieto

Nel territorio di questi Comuni, dunque, "viene disposto il divieto di qualsiasi tipo di attività venatoria e di gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività agro-silvo-pastorale che deve essere sottoposta al preventivo parere positivo del Servizio veterinario dell'Asl competente per territorio".

Le misure decorreranno a partire da lunedì 24 gennaio e resteranno in vigore fino al 30 aprile 2022.

Tutti i nostri articoli sulla peste suina

I Comuni coinvolti