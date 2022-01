Coronavirus, raggiunto a Novi un nuovo picco: 964 positivi

NOVI LIGURE — Il coronavirus non molla la presa su Novi Ligure, dove ieri è stato toccato un nuovo picco massimo di contagi: 964, con un aumento di 69 unità rispetto a sette giorni fa. All’ospedale San Giacomo, secondo l’ultimo dato ufficiale diffuso dall’Asl, sono 20 le persone ricoverate: 3 in terapia semintesiva, 16 in media intensità e 1 in attesa di test. I posti letto occupati sono 3 in più rispetto alla settimana scorsa.

Nei dintorni, i centri più colpiti sono Arquata Scrivia (267, +4 in una settimana), Serravalle Scrivia (229, +19), Pozzolo Formigaro (169, +6) e Gavi (137, +27). Seguono Cassano Spinola (75, –5 rispetto al dato di domenica scorsa), Basaluzzo (66, +3), Vignole Borbera (63, –7), Borghetto Borbera (56, +13), Stazzano (49, –20) e Pasturana (49, –1).

E proprio a proposito di Pasturana, il sindaco Massimo Subbrero ha diffuso un piccolo ma significativo dato statistico: «Dall’inizio della pandemia (marzo 2020) a oggi il numero dei contagi nei residenti in paese è stato di 770 unità, pari al 60 per cento della popolazione».

Nessun Comune della provincia di Alessandria è più Covid free. nel novese, i numeri migliori li ha Roccaforte Ligure (1 contagiato). Anche Tassarolo (con 25 positivi) e Bosio (23) sono entrati nella lista dei Comuni con più di venti contagi.