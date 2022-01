Pista d'atletica, la protesta degli sportivi: «Condizioni pessime»

NOVI LIGURE — Atleti, dirigenti sportivi e semplici appassionati chiedono all’amministrazione comunale di Novi Ligure di rimettere in sesto la pista d’atletica dello stadio Girardengo. «La nostra è una città dalla storia sportiva lunga e gloriosa, i suoi abitanti meritano di meglio, la pista ormai è in condizioni pessime», dicono.

«Il lungo periodo trascorso senza ricevere alcun restauro significativo ha ridotto le corsie a una collezione di crepe, buche e corsie sbiadite, con alcuni punti in cui ormai è diventato pericoloso anche soltanto camminare. Se a questo aggiungiamo che, talvolta, un uso improprio di chi la percorre per raggiungere il campo da calcio la ricopre di terra e fango, è chiaro a tutti come la pista diventi del tutto inservibile», è la denuncia di un nutrito gruppo di fruitori della struttura sportiva all’interno dello stadio comunale, utilizzata principalmente (ma non solo) dall’Atletica Novese.

Novi, pista d'atletica piena di buche La protesta dei fruitori della struttura sportiva all'interno dello stadio Girardengo

Tra loro Raffaele e Martina, che chiedono che la città si occupi di uno spazio che è a disposizione non solo delle società sportive ma anche dei bambini e delle scuole: «Sono moltissime le persone che contano su questa struttura. È importante sapere infatti che la pista di atletica non viene usata solo dalla società sportiva novese ma il suo uso è destinato anche alle scuole che, durante la bella stagione, usufruiscono della pista per insegnare l’atletica ai ragazzi, da altre società che non possono godere di uno spazio così grande, e da molti bambini che muovono letteralmente i primi passi nel mondo dello sport».

«La pandemia in corso ha infatti almeno avuto il merito di far riscoprire lo sport all’aria aperta in strutture attrezzate e Novi Ligure, che è una città di sport e di sportivi, non fa eccezione. Tra l’altro, il 30 gennaio prossimo fortunatamente si tornerà a correre il consueto Cross di Novi, giunto alla sua 22esima edizione, proprio allo stadio Girardengo, ed è un peccato che il contorno di una sana giornata di sport sarà una pista in condizioni che non valgono l’impegno e il sacrificio delle persone che quotidianamente la popolano».