I decessi doppiano le nascite: nuovo calo demografico in città

NOVI LIGURE — Ancora un calo demografico a Novi Ligure. Dal consueto report stilato ogni anno dall’ufficio Anagrafe del Comune, risulta infatti che nel corso del 2021 la città ha perso 152 abitanti. I dati ufficiali attestano che i residenti al 31 dicembre scorso sono 27.597 unità, contro i 27.749 del 2020. Il calo della popolazione a Novi sta andando avanti quasi ininterrotto ormai da diversi anni.

Entrando nel dettaglio del bilancio demografico, il totale della popolazione residente risulta composto da 13.256 maschi e da 14.341 femmine. Il numero dei nuclei familiari è di 13.395, mentre lo scorso anno erano 13.269.

Covid e meno immigrati: così Novi perde oltre 400 abitanti Nel 2020 si è registrato il peggior calo demografico dall'inizio del secolo. I morti sono stati un centinaio in più rispetto alla media

Al saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati: +62 unità) si somma il valore negativo del saldo naturale (la differenza tra nati e morti) che si attesta a –214 unità.

I nati nel 2021, infatti, sono stati 150 (78 maschi e 72 femmine), 35 in meno rispetto all’anno precedente. Per contro i decessi sono stati 364 (154 maschi e 210 femmine). Nel 2020 il coronavirus aveva picchiato duro e i decessi erano stati 519.

Aumenta leggermente la popolazione straniera che si attesta a 3.911 unità, 17 in più rispetto al 2020 (3.894). Ora la percentuale rispetto alla popolazione totale è del 14,2 per cento, mentre nel 2020 era del 14 per cento. Le comunità rumena e albanese sono le più numerose (885 unità la prima, 708 la seconda), segue il Marocco (608), l’Ecuador (408), la Cina (186), l’Ucraina (81), la Nigeria (79) e l’India (75). Delle 13.395 famiglie totali, 1.417 hanno un intestatario straniero.