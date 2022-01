Black out in città, ieri sera 120 famiglie rimaste al buio

NOVI LIGURE — Black out ieri sera a Novi Ligure, nella zona di via Papa Giovanni, via Don Sturzo, via Cairoli, via Galilei, via Morosini e Crosa della Maccarina. L'elettricità è andata via alle 22, lasciando al buio, secondo quanto segnala Enel Distribuzione, circa 120 famiglie. È stato necessario un intervento dei tecnici per riparare il guasto e ripristinare l'erogazione della corrente, tornata solo dopo l'una di notte. Gli abitanti lamentano che è questa è la seconda interruzione di elettricità nel giro di poco tempo.