Acquedotto e gas, al via il cantiere di via Montesanto

NOVI LIGURE — Prenderanno il via oggi i lavori di rifacimento dell’acquedotto e della rete gas in via Montesanto, a Novi Ligure. Il termine dei lavori, spiegano dal gruppo Acos, è previsto per il 31 maggio e per ridurre i disagi il cantiere sarà suddiviso in zone di intervento. La prima tratta è quella di via Montesanto compresa tra l’intersezione con via Verdi e l’incrocio con via Lucedio.

I lavori sono stati affidati alle ditte Lerta di Fabbrica Curone e Boggeri di Cabella Ligure. Le opere serviranno tra l’altro a risolvere le interferenze tra le reti dell’acquedotto e del gas con il nuovo cavalcaferrovia che sarà costruito in via Verdi, all’uscita dalla città, per oltrepassare la nuova linea del Terzo Valico.