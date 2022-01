Netta discesa dei contagi, da una settimana positivi in calo

NOVI LIGURE — Finalmente a Novi Ligure si registra una netta diminuzione dei contagi. In una settimana, il numero dei positivi è calato di circa 160 unità, passando dai 964 di domenica scorsa – il dato più alto di sempre – agli 807 di ieri sera (–157), secondo il report quotidiano della Regione Piemonte. All’ospedale San Giacomo, secondo l’ultimo dato ufficiale diffuso dall’Asl, sono 19 le persone ricoverate: 3 in terapia semintesiva, 15 in media intensità e 1 in attesa di test. I posti letto occupati sono 1 in meno rispetto alla settimana scorsa.

I contagi nel novese

Nei dintorni, i centri maggiori presentano tutti il segno “meno”: Arquata Scrivia (236, –31 in una settimana), Serravalle Scrivia (166, –63), Gavi (117, –27) e Pozzolo Formigaro (–54). Seguono Cassano Spinola (58, –17 rispetto al dato di domenica scorsa), Stazzano (49, invariato), Basaluzzo (42, –24), Borghetto Borbera (41, –15), Vignole Borbera (40, –23), Pasturana (32, –17) e Bosio (22, –1). Superano i venti contagi anche Carrosio (22) e Voltaggio (21).

Vaccini: regole per l'accesso diretto

Per quanto riguarda i vaccini, è terminata la possibilità dell’accesso diretto per effettuare la prima dose. Da ora, l’accesso diretto sarà consentito solo a chi ha il green pass in scadenza nelle successive 72 ore, per gli over 80 e per le categorie professionali con obbligo vaccinale (personale sanitario, personale scolastico e universitario e forze dell’ordine).

Hub vaccinale: giorni di apertura

L’hub allestito al centro fieristico Dolci Terre di Novi Ligure sarà aperto nei seguenti giorni: 31 gennaio e 1, 2, 3, 4, 8, 10 e 11 febbraio. Il calendario delle settimane seguenti deve ancora essere diffuso. L’accesso diretto è consentito dalle 9.00 alle 12.00.

Tamponi gratis per uscire dalla quarantena

La Regione Piemonte ha reso gratuiti tutti i tamponi necessari per l’uscita da isolamento e quarantena, inclusi quelli antigenici rapidi effettuati nelle farmacie. Chi si sottopone al tampone, dovrà firmare un modulo in cui dichiara di essere senza sintomi da almeno tre giorni e di fare il tampone per uscire da provvedimento di quarantena/isolamento. Si deve anche mostrare l’sms che riporta il numero del provvedimento di isolamento/quarantena.

Tamponi gratis per la scuola

Anche gli studenti che sono contatti a scuola di un caso positivo possono sottoporsi gratuitamente ai tamponi sia per l’uscita dalla quarantena scolastica (nido, materna, elementari, medie e superiori) sia per il tracciamento scolastico e l’autosorveglianza (per le primarie, medie e superiori) in farmacia, dal pediatra/medico di famiglia o presso gli hotspot pubblici. Possono naturalmente sottoporsi gratuitamente al tampone di uscita dall’isolamento anche gli studenti che risultano positivi al Covid.