Scuolabus, nuovo mezzo a metano per ridurre le emissioni

NOVI LIGURE — Ha preso servizio oggi il nuovo scuolabus acquistato dal Comune di Novi Ligure con il contributo della Regione Piemonte. L’automezzo, un Iveco a metano, è costato 70 mila euro, la metà dei quali a carico delle casse comunali.

Lo scuolabus è dotato di 28 posti – più autista e accompagnatore – ed è stato scelto con motore a metano per limitare al massimo le emissioni in ambiente urbano. Il mezzo si aggiunge alla flotta già esistente, che ora può contare quindi su tre scuolabus, più uno di proprietà del Cit. «In questo modo potrà essere garantito, in caso di necessità, un maggiore distanziamento e, di conseguenza, una maggiore sicurezza per i bambini», ha spiegato il sindaco Gian Paolo Cabella con gli assessori Andrea Sisti e Marisa Franco e l’amministratore unico del Cit Silvio Mazzarello.

Il nuovo pullman è stato affidato proprio al Cit, la società che si occupa di trasporto pubblico locale a Novi Ligure e nel novese. Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla partecipazione a un bando regionale, rispetto al quale il Comune di Novi Ligure si è classificato al primo posto.