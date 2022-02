Rifiuti, via gli ultimi bidoni: "porta a porta" in tutta Novi

NOVI LIGURE — I cassonetti stradali stanno scomparendo anche dalle ultime vie di Novi Ligure dove erano rimasti. Entro pochi giorni, gli operatori di Gestione Ambiente avranno completato la totale rimozione dei bidoni, eccetto le campane per la raccolta del vetro che rimarranno anche con il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”.

«È fondamentale che tutti i cittadini novesi abbiano il kit dei nuovi contenitori domiciliari, per poter effettuare in modo corretto la differenziata ed evitare così l’abbandono illecito della spazzatura», dicono da Gestione Ambiente, la società incaricata della raccolta rifiuti. I cittadini che ancora non hanno i nuovi cassonetti possono ritirarli presso la sede di Gestione Ambiente a Novi Ligure in strada Boscomarengo 43, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Porta a porta, dal 31 gennaio via gli ultimi cassonetti stradali Con il mese di gennaio tutta la città di Novi Ligure seguirà il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Fino al 12 febbraio, inoltre, ci sarà la possibilità di ritirare i nuovi bidoni anche davanti allo stadio in viale della Rimembranza (dalle 8.30 alle 13.30), oppure nel piazzale all’interno della ex caserma Giorgi di via Verdi (dalle 15.00 alle 20.00). «In caso non fosse possibile caricare i contenitori nella propria autovettura, una squadra di operatori seguirà direttamente a casa gli utenti per consegnarli», fanno sapere da Gestione Ambiente.

Inoltre, è possibile chiamare il numero verde gratuito 800 085312 per avere informazioni sulle consegne a domicilio su prenotazione.