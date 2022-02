Vaccino, un open day per le donne in gravidanza e le neo mamme

NOVI LIGURE — Un open day per la vaccinazione delle donne in gravidanza e allattamento: domenica 6 febbraio, in tutto il Piemonte, esperti e ginecologi saranno a disposizione delle donne per fornire loro tutte le informazioni utili su un tema così delicato. La giornata prevede modalità di accesso diretto e percorsi dedicati: aderisce anche l’ospedale di Novi Ligure, con orario 9-12 e 15-18. L’iniziativa sarà ripetuta domenica 6 marzo.

«La campagna vaccinale del Piemonte prosegue senza sosta per consentire a tutte le fasce della popolazione di mettere in sicurezza se stessi e gli altri – affermano il governatore Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi – Abbiamo deciso di dedicare due open day alle donne in gravidanza, confortati dalle indicazioni che provengono dall’Organizzazione mondiale della Sanità e dall’Istituto superiore di Sanità che raccomandano fortemente la vaccinazione per la donna in gravidanza e per il nascituro».

Netta discesa dei contagi, da una settimana positivi in calo A Novi Ligure e nel novese dati che fanno ben sperare. All'ospedale San Giacomo 19 ricoverati per Covid

Come spiega Chiara Benedetto, direttore di Ginecologia e Ostetricia universitaria dell’ospedale Sant’Anna di Torino, la gravidanza aumenta il rischio di sviluppare complicanze gravi legate al Covid. «In caso di infezione il rischio di mortalità materna è 22 volte maggiore rispetto a chi non l’ha contratta. Inoltre, l’infezione in gravidanza aumenta in modo significativo la probabilità di avere un parto pretermine e complicanze gravi, come l’insorgenza di ipertensione o di eventi trombotici. Anche il bambino ha un maggior rischio di crescere non adeguatamente in utero o di essere ricoverato in terapia intensiva dopo la nascita».

«La vaccinazione anti coronavirus rappresenta l’arma migliore per ridurre tutti questi rischi. I vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri: infatti non sono stati dimostrati effetti dannosi né sul feto né sul proseguimento della gravidanza. Per di più gli anticorpi prodotti dalla mamma grazie al vaccino passano attraverso la placenta e il latte materno, offrendo una barriera protettiva al piccolo che ha un sistema immunitario ancora immaturo».