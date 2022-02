VisitDn, l'app anche fa scoprire (anche) i luoghi del buon cibo

NOVI LIGURE — Novità in vista per la app “Visit Distretto del Novese”: da oggi non solo si potrà scoprire cosa visitare ma anche cosa gustare. Il progetto lanciato un anno fa per aiutare i turisti a scoprire il territorio tra novese, alto Monferrato e val Borbera, dopo la prima ondata pandemica, si amplia infatti con la sezione dedicata alle botteghe del gusto e alle cantine.

«Sono molto soddisfatto dell’importante risultato raggiunto, investire nei più moderni sistemi digitali, valorizzando le nostre aziende enogastronomiche, significa accentuare la nostra identità territoriale a vantaggio di un turismo “lento” e inclusivo su cui continueremo a lavorare» ha commentato Gian Paolo Cabella, sindaco di Novi Ligure e presidente del Distretto.

L’assistente virtuale messo a punto dal Distretto del Novese, grazie al supporto della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, è stato evoluto con l’inserimento di nuove sezioni informative. Con la nuova versione dell’app si amplia lo spazio dedicato alle Doc e alle Docg come anche alle tipicità dei prodotti De.Co (denominazione comunale) dei Comuni del Distretto del novese, inoltre si potranno conoscere i piatti tipici e, ancora le modalità di visita delle cantine (giorni di apertura, come prenotare).

Tutto questo si aggiunge a quanto già presente: possibilità di conoscere giorno per giorno il calendario degli eventi sempre aggiornato su fiere, eventi gastronomici, appuntamenti della tradizione, mostre. Inoltre vi è la guida per scoprire le 150 attrazioni artistiche, culturali e i punti panoramici attraverso un racconto testuale ma anche tramite audioguida. Inoltre per supportare l’ipovedenza c’è Arianna, uno strumento di navigazione dei percorsi, facile da usare, frutto di anni di studi, a disposizione di musei e luoghi culturali. Spazio anche alle connessioni virtuali: Visit Dn offre la possibilità di condividere i luoghi con la propria rete, utilizzando i social più comuni e diffusi.

Il Distretto del novese accomuna ben 31 Comuni della provincia di Alessandria. Attraverso il Distretto si può scoprire una porzione del Piemonte che non ti aspetti ricca di storia, cultura e tradizioni. Dal complesso monumentale di Santa Croce di Bosco Marengo ai castelli dell’Alto Monferrato per arrivare ai percorsi di trekking sono solo alcuni esempi. Non dimenticando poi gli scavi archeologici di Libarna, il Forte di Gavi e i palazzi dipinti di Novi.