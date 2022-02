Piscina, oggi chiusa per protesta contro il caro bollette

NOVI LIGURE — Anche la piscina coperta di Novi Ligure oggi rimane chiusa per la protesta indetta ​​dal Coordinamento Gestori Impianti Natatori «che ha proclamato una chiusura simbolica delle piscine in dipendenza dell’impennata dei costi energetici, che associata al perdurare della pandemia sta mettendo a forte rischio il nostro settore», spiegano da Aquarium.

«Il caro bollette, con aumenti oltre il 50 per cento, interessa praticamente tutti: privati, associazioni, aziende e istituzioni – dicono dal Centro Sportivo Italiano – Siamo molto vicini al mondo delle società sportive. Negli ultimi due anni, il mondo dello sport italiano è stato tra i settori più fortemente colpiti dalle comprensibili restrizioni conseguenti alla pandemia».

«Di questa situazione hanno sofferto in particolare gli impianti natatori, rimasti completamente chiusi per oltre 10 mesi e riaperti a capienza ridotta, ai quali ora stanno arrivando le prime bollette “pazze”, con rincari di luce e gas, di cui questi impianti sono grossi utilizzatori per la loro stessa natura, tali da rendere assolutamente insostenibile la situazione. Sono così a rischio di chiusura definitiva moltissimi impianti natatori», concludono dal Csi nazionale.