Sopravvivere nello spazio? È un lavoro da ingegneri

NOVI LIGURE — Sviluppare sistemi di supporto vitale durante le missioni spaziali: è uno dei compiti degli ingegneri Cesare Lobascio e Giorgio Boscheri alla Thales Alenia Space, la società francoitaliana attiva nel campo aerospaziale. Domani i due saranno ospiti della conferenza “Life Support & Habitability in Space Exploration”, organizzata dall’istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure nell’ambito della rassegna “Spazio alla conoscenza”.

Alle 16.00, la conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube dell’istituto: Lobascio e Boscheri racconteranno della grande avventura dell’uomo nello spazio, un ambiente estremo in cui la sopravvivenza sarebbe impossibile.

Chi è Cesare Lobascio

Cesare Lobascio si è laureato in Ingegneria Nucleare e ha conseguito un Master in Ingegneria Ambientale. Lavora da oltre 30 anni presso Thales Alenia Space in Italia nei settori dell'ambiente spaziale e dei sistemi di supporto vitale, ricoprendo un'ampia gamma di ruoli tecnici e gestionali. È stato coinvolto in diversi progetti e studi sulla Stazione Spaziale Internazionale, satelliti scientifici ed esplorazione spaziale. È Senior Expert in “Life Support & Habitability” e supporta nuove iniziative e progetti sull’abitabilità e la sostenibilità per le missioni di esplorazione. Insegna allo Space Exploration Master ed è autore di più di 70 articoli.

Chi è Giorgio Boscheri

Giorgio Boscheri è un Ingegnere Spaziale impiegato presso Thales Alenia Space a Torino dal 2008 nel settore di ricerca e sviluppo di sistemi spaziali avanzati di supporto vitale, in particolare di sistemi bio-rigenerativi, utilizzando piante superiori per rigenerare risorse e produrre cibo. Ha maturato esperienza attraverso la gestione di numerosi progetti nazionali e internazionali.