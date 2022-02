Pd: «Inceneritore di rifiuti a Novi? Cirio faccia chiarezza»

NOVI LIGURE — Per il Pd la decisione di «affidare ad Acos uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un inceneritore in città è incomprensibile». Lo dicono il consigliere regionale Domenico Ravetti e il segretario provinciale dem Giordano Otello Marilli, criticando le scelte della giunta leghista che governa Novi Ligure.

«Non esiste alcuna indicazione da parte della Regione circa la realizzazione in territorio novese e alessandrino di inceneritori» spiegano i democratici. Inoltre le amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno scelto di seguire la strada della raccolta differenziata. «Ma questa fuga in avanti dei leghisti (solo?) novesi sembra improntata ad archiviare una stagione che si proponeva obiettivi virtuosi e di sostenibilità».

Bertoli: «Inceneritore? La maggioranza prenderà schiaffi» La giunta di Novi Ligure intende chiedere ad Acos uno studio di fattibilità, ma il capogruppo di Solo Novi avverte: «È un salto nel buio»

Il Pd sottolinea che «tutti i partiti, anche la Lega, si sono impegnati nella salvaguardia del territorio contro la realizzazione del deposito di rifiuti radioattivi, ma al contempo il Carroccio ipotizza di realizzare un inceneritore sullo stesso territorio che comporterà un notevole impatto ambientale e che per potersi mantenere avrà bisogno di “attrarre” rifiuti quanto meno dalla Liguria se non da più Regioni».

«È questa la prospettiva di sviluppo che la Lega vuole portare avanti? Chiediamo che il governatore Alberto Cirio prenda posizione e ci dica se quella della Lega è una avventata fuga in avanti o se la Regione ha deciso di modificare la sua programmazione. In tal caso si adoperi per promuovere un confronto pubblico con le forze di opposizione, le associazioni e i cittadini», concludono Ravetti e Marilli.