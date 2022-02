Raccolta del Farmaco: quest'anno meglio del 2021

ALESSANDRIA - Soddisfazione da parte dei referenti della sezione provinciale del Banco Farmaceutico per la 22^ edizione della Giornata di Raccolta del farmaco, iniziata martedì 8 febbraio e conclusa lunedì 14.

Così nei vari territori

«Nonostante il clima di forte incertezza – commenta il responsabile territoriale Paolo Coppo - i risultati sono stati più che positivi e in crescita rispetto allo scorso anno. A livello provinciale sono state raccolte 4230 confezioni (4043 dell'anno precedente), ad Alessandria le confezioni donate sono state 1378, mentre nel territorio casalese le confezioni sono state 836. A Tortona invece 567, a Novi e nei paesi limitrofi 724”.

“Quello che colpisce sempre – continua Coppo - è vedere e sentire i volontari o i farmacisti che raccontato che è stata una bella esperienza, e che è stato bello poter offrire parte del proprio tempo e mettersi in gioco in prima persona per un gesto di gratuità verso coloro che hanno meno possibilità e non possono neanche comprarsi un farmaco per curare se stessi o i propri cari. Un ringraziamento particolare va anche a tutte quelle persone che entrando in farmacia hanno acquistato e donato i farmaci contribuendo alla buona riuscita dell'iniziativa.

E non finisce qui...

L'attività del Banco Farmaceutico non termina con la giornata di raccolta, ma continuerà durante tutto l'arco dell'anno con il sistema di raccolta dei farmaci validi non scaduti, promosso dalla Fondazione Banco Farmaceutico. «A differenza di quanto avviene durante le Giornata di Raccolta – sottolinea Luca Zerba Pagella, presidente provinciale di Federfarma - in questo caso non parliamo solo dei farmaci da banco, ma di tutto quel genere di medicinali soggetti a prescrizione medica, prodotti che vengono poi messi a disposizione degli enti assistenziali del territorio».

Per maggiori info consultare il sito www.bancofarmaceutico.org,