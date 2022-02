Politiche sociali, al Csp 473 mila euro del fondo nazionale

NOVI LIGURE — La Regione Piemonte ha ricevuto dal governo 28,2 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali. I fondi sono stati suddivisi tra i vari enti che si occupano di servizi sociali: al Csp di Novi Ligure arriveranno poco più di 473 mila euro, una cifra simile a quella degli anni scorsi (nel 2019, ad esempio, il Consorzio dei servizi alla persona aveva ricevuto 478 mila euro).

Per decisione dell’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino, metà delle risorse dovranno essere destinate a interventi a favore delle famiglie e dei minori. Dice Caucino: «Si tratta di una fondamentale boccata d’ossigeno. La scelta di destinare metà dei fondi a famiglie e minori non è certo casuale ma strategica e rientra nelle politiche che in questi anni sto portando avanti e che continuerò a sostenere per agevolare i nuclei più fragili e i più piccoli, che hanno bisogno sempre più di essere al centro della nostra azione politico amministrativa». Ora non resta che attendere l’arrivo dei fondi, previsto in primavera.