Addio a Virgilio "Lillo" Garaventa, fu ferroviere e partigiano

NOVI LIGURE — Sono stati celebrati oggi a Novi Ligure i funerali di Virgilio Garaventa, scomparso all’età di 92 anni. Garaventa aveva partecipato alla lotta di liberazione con il nome di battaglia di Lillo. Entrò giovanissimo a far parte dei partigiani, probabilmente coinvolto dalla madre Eva Barisone “Rosetta”, storica staffetta partigiana della Brigata Val Lemme Capurro e unica donna a cui la città di Novi Ligure ha deciso di dedicare una via. Virgilio Garaventa, ferroviere in pensione, lascia la moglie Angela e la figlia Gabriella.