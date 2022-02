Cgil, nuovo coordinatore per le aree di Ovada e Novi

OVADA - Sarà Marco Sali il nuovo coordinatore delle Camere del Lavoro CGIL per la zona di Ovada e Novi Ligure. L'incarico, in vigore da martedì 1 marzo, è stato affidato dal Comitato Direttivo della Camera del lavoro di Alessandria. "C'è tato lavoro da fare - le sue prime parole - Ovada e Novi sono due luoghi pieni di persone capaci con tanta energia. Confido di poter costruire con la loro collaborazione un percorso di cui andare orgogliosi". Sali è già stato funzionario di Fillea (edili), Fillcams (Commercio), Filtcem (industria chimica). Inoltre è tuttora segretario generale provinciale di SLC CGIL Alessandria. Il ruolo di coordinatore di zona è per CGIL una nuova importante figura strategica sulla quale investire impegno e risorse. Si tratta di una sorta di riferimento politico e sindacale sui territori.