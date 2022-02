Novi, Tortona e Gavi: patto per la promozione del territorio

ALESSANDRIA - È stato firmato questa mattina a Palatium Vetus, nella Sala del Broletto, dai sindaci di Novi Ligure (Gian Paolo Cabella), Tortona (Federico Chiodi) e Gavi (Carlo Massa), un accordo di collaborazione per la promozione territoriale, culturale e turistica congiunta.

Si tratta di un patto fra i Comuni per la collaborazione, lo scambio di informazioni e il coordinamento delle iniziative culturali-ricreative e dell’attività promozionale nel campo del turismo, per la rigenerazione e valorizzazione delle risorse ambientali, monumentali e storiche, nonché del patrimonio vitivinicolo, enogastronomico e delle tipicità presenti nel territorio dei comuni possono significativamente qualificare l’offerta turistica e l’immagine globale del territorio di riferimento.

I punti di forza



Dal punto di vista pratico l’accordo, che avrà una durata iniziale di tre anni, si pone diversi obiettivi come “lo scambio di esperienze e conoscenze; la condivisione e, per quanto possibile, il coordinamento e l’integrazione dei calendari annuali della programmazione delle varie iniziative nei diversi ambiti e la relativa comunicazione ad Alexala ed ai vari organi di stampa; l’integrazione e la complementarietà dei percorsi e dei pacchetti di visita e fruizione dell’offerta culturale, artistica, paesaggistico e ambientale, enologica, gastronomica, ricreativa e sportiva; la collaborazione e il coordinamento tra i vari soggetti terzi che, a vario titolo, operano nei territori dei rispettivi Comuni; la realizzazione di progetti condivisi per l’accesso alle risorse messe a disposizione dai diversi soggetti istituzionali; una visione territoriale unitaria dell’area di competenza dei Comuni ai fini della qualificazione e della diversificazione dell’offerta turistica integrata; il coinvolgimento dei rispettivi piccoli Comuni vicini all’idea di territorio unitariamente inteso in chiave di promozione turistico e culturale”.

Allo studio anche l’individuazione di una denominazione unica che possa identificare tutto il territorio coinvolto.

“Applaudiamo questa iniziativa, alla quale daremo tutto il nostro supporto - afferma Roberto Cava, presidente di Alexala - Come Atl della provincia di Alessandria abbiamo il compito di promuovere un territorio vasto, fatto di realtà diverse fra loro e di grande valore, che, lavorando insieme e unendosi in progetti come questo possono certamente aumentare esponenzialmente la nostra forza comunicativa e attrattiva. Per questo incoraggiamo da sempre le iniziative che rafforzino la rete intraterritoriale: siamo convinti che fare sistema possa essere il modo migliore per stimolare ancora di più i turisti a visitare e sperimentare le tante proposte offerte dal territorio e dagli operatori di tutta la filiera del turismo”.

I commenti



“Da sempre ritengo che la collaborazione tra comuni possa essere la chiave di volta per il futuro della promozione turistica - afferma il sindaco di Gavi Carlo Massa - I nostri territori non hanno nulla da invidiare ad altri che sono però molto più strutturati da questo punto di vista. Abbiamo un patrimonio storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico che può offrire al turista alternative interessanti e tutte di valore. Le nostre aziende del settore si stanno riqualificando ed è nostro compito imprescindibile accompagnarle in un progetto di sviluppo e proprio questo accordo per la promozione ne può essere uno dei punti cardine”.

“La nostra amministrazione punta molto sul turismo, in particolare quello culturale e sportivo, come grande opportunità di rilancio e considera necessaria la collaborazione tra i vari territori per aumentare la competitività dell’intera provincia su scala nazionale e internazionale. Questo accordo, poi, mette a sistema un’area strategica sotto ogni punto di vista ed esalta la nostra storica vocazione di ponte tra l’Europa e il Mediterraneo”, aggiunge il primo cittadino novese Cabella.

“Da diversi mesi stavamo lavorando a questo progetto - chiosa il sindaco di Tortona, Federico Chiodi - Lo riteniamo molto importante nel percorso di promozione turistica del territorio che abbiamo avviato già da tempo insieme ad Alexala. Devo ringraziare il mio vicesindaco Fabio Morreale che ha seguito tutte le fasi di definizione dell’accordo, il presidente di Alexala Roberto Cava e i colleghi sindaci Cabella e Massa che hanno, come me, accolto con entusiasmo l’idea di una collaborazione che potrà valorizzare non soltanto i territori di riferimento, ma tutta la provincia di Alessandria”.