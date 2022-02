«Contro la guerra una sola arma: la pace». Oggi presidio in piazza

NOVI LIGURE — Una manifestazione spontanea per chiedere la pace: oggi a Novi Ligure, in piazza Dellepiane, si svolgerà un presidio per chiedere la cessazione delle ostilità tra Russia e Ucraina. «Contro la guerra l’unica arma efficace è la pace», dicono gli organizzatori, che danno appuntamento a tutti dalle 18.00 alle 20.00.