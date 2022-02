Solidarietà all'Ucraina: due raccolte di medicine, cibo e vestiti

NOVI LIGURE — Due iniziative di solidarietà a favore del popolo ucraino hanno preso il via in questi giorni a Novi Ligure, dopo il presidio per la pace che si è tenuto venerdì. Tramite associazioni e volontari, sono in corso due raccolte di vestiti, medicinali, alimenti e prodotti per l’igiene.

I punti di ritiro sono tre. Uno si trova presso la gioielleria di Davide Daino, in via Roma, l’altro presso la tabaccheria di Daniele Pittarello, in piazza Sant’Andrea, non nuovo a iniziative di solidarietà, che insieme a Pietro Matteo Gallo ha diffuso l’iniziativa sui social network. Un altro punto di raccolta è allestito presso il negozio Starlab di via Garibaldi (palazzo di vetro). Sempre Gallo tramite il gruppo Facebook “Novi notizie e non solo” ha proposto di illuminare la fontana della stazione con i colori giallo e blu della bandiera dell’Ucraina.