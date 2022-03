Collegiata, una storia di fede e arte raccontata da Andrea Scotto

NOVI LIGURE — Questa sera prima presentazione del volume “La Chiesa Collegiata di Novi Ligure: fede, storia e bellezza nel cuore della città”, scritto da Andrea Scotto ed edito da Puntoacapo Editrice.

Nel libro, Scotto racconta ciò che questo edificio sacro ha rappresentato, e tuttora rappresenta per tutte e tutti, credenti e non. Ad aiutarlo, le immagini del fotografo Roberto Pestarino e il prezioso contributo di Alessandro Urbano. Il volume sarà presentato questa sera a partire dalle 20.30, in streaming sulla pagina Facebook di Puntoacapo Editrice e sul canale Youtube di Cristina Daglio. Interverrà Gianni Caccia, che è anche autore della prefazione.

Venerdì prossimo, 11 marzo, altro appuntamento, ma questa volta “in presenza”: alle 18.00 Andrea Scotto illustrerà la propria opera proprio alla Collegiata, dialogando con don Fulvio Berti, don Massimo Bianchi e Gianni Caccia.

