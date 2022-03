Sharazade racconta la saggezza e il coraggio delle donne

SERRAVALLE SCRIVIA — Sharazade, un simbolo della saggezza, dell’intelligenza e del coraggio delle donne, sarà protagonista dell’iniziativa organizzata dalla biblioteca di Serravalle Scrivia e dalla consulta Pari opportunità domani alle 21.00: una lettura teatralizzata dalle “Mille e una notte” con l’attrice Ombretta Zaglio.

La leggenda è nota: il re di Persia è tradito da una donna e per vendetta decide di consumare ogni notte un rapporto sessuale con una giovane schiava, per poi farla giustiziare non appena giunge l’alba. Sharazade si offre volontaria: ogni notte comincia a raccontare al sovrano una storia affascinante, interrompendola però al mattino e inducendo così il suo ascoltatore a rinviare l’esecuzione. La giovane, finito il racconto lasciato in sospeso, ne avvia uno nuovo, interrompendolo di nuovo a metà. Scampa così alla morte e prolunga lo stratagemma per mille e una notte, al termine delle quali il monarca è totalmente ravveduto sulla natura delle donne.

Spiega Daniela Zino, consigliera comunale con delega alle Pari opportunità: «Preferisco riferirmi all’8 marzo come “Giornata della Donna” e non “Festa della Donna”, una ricorrenza ormai svuotata di significato, vittima di una sorprendente superficialità. Anche il mazzolino di mimosa, che originariamente aveva un altro significato, oggi è stato fagocitato dal dilagante consumismo. La scelta di Sharazade, interpretata da Ombretta Zaglio, ci fa scoprire il lato femminile del mondo islamico e ci restituisce l’immagine di una donna estremamente forte, dotata di grande coraggio e saggezza».

Per tutta la giornata di domani la biblioteca metterà a disposizione un testo delle “Mille e una notte”, invitando le donne a leggerne un brano in preparazione allo spettacolo serale. Nella Sala Bambini, da sempre dedicata alle fiabe, sarà inoltre possibile ascoltare dal mattino alla sera una registrazione di questa antica e affascinante raccolta di racconti del mondo arabo e persiano.

Sabato 12 marzo, a Serravalle Scrivia, le donne inaugureranno la quarta “Panchina Rossa” contro la violenza di genere. L’appuntamento è alle 11.00 in piazza Guareschi.