Sclerosi multipla, imprenditori novesi donano un pulmino ad Aism

NOVI LIGURE — L’Aism, l’associazione per la lotta alla sclerosi multipla, da oggi ha a disposizione un nuovo pulmino per il trasporto dei pazienti e dei loro parenti. Il mezzo, un Fiat Doblò Xl, è stato consegnato questa mattina alla presenza del sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella, dell’assessore Marisa Franco e della presidente provinciale dell’Aism Anna Tonelli.

Il veicolo è stato allestito dalla Pmg – Progetto mobilità garantita, un’azienda specializzata con sede a Bologna e officina a Milano. «La nostra ditta acquista i mezzi, li modifica e li attrezza per le esigenze di trasporto dei disabili. Dopodiché li affida alle associazioni in comodato d’uso gratuito», ha spiegato Virginio Mortini, responsabile del progetto insieme a Cristina Gerola e Maria Decca.

Per due anni l’Aism potrà usare il pulmino senza costi, perché Pmg si farà carico anche della manutenzione. Il tutto grazie agli sponsor che hanno partecipato all’iniziativa: una trentina di realtà economiche del territorio novese hanno finanziato l’operazione, ottenendo in cambio uno spazio pubblicitario sul Doblò, che conta cinque posti più quello per la carrozzella.

«Con il veicolo che oggi affidiamo all’Aism siamo arrivati a mille mezzi in tutta Italia», ha detto Mortini. La Pmg è una “ditta benefit” riconosciuta, vale una società che, oltre agli obiettivi di profitto, ha lo scopo di avere un impatto positivo sulla società. Gli sponsor riceveranno periodicamente degli aggiornamenti sul numero di trasporti effettuati con il pulmino che hanno finanziato. Trasporti che le associazioni si impegnano a fornire in forma gratuita.

Anna Tonelli ha ricordato che in provincia di Alessandria circa 500 persone sono seguite dall’Aism, di cui 120 nella zona di Novi Ligure. «Purtroppo i numeri di questa malattia sono in ascesa – ha detto – Oltre al sostegno per terapie mediche, riabilitazione, pratiche amministrative e trasporti gratuiti, l’Aism offre anche un servizio di supporto psicologico. La sclerosi multipla infatti colpisce soprattutto i giovani tra i 20 e i 40 anni, nel momento centrale del loro progetto di vita».

Il sindaco Cabella e l’assessore Franco hanno premiato tutti gli sponsor che hanno preso parte all’iniziativa: Laboratorio Analisi Santa Maria, Specialacciai, Baglietto, Autosped, Autodemolizioni Summa, Nuova Novi Track, Farmacia Bajardi, Farmacia Pieve, Ambulatorio Foco, Demicheli Antincendio, Farmacia Nuova, Modul Services, Ottica Pastorelli, Autoscuola Buzzi e Fracchia, Novi Auto, Centro fisioterapico Spinso, Studio dentistico Bianchi, Yongxing, Gastronomia Portavalle, Dd Novistore Technology, Filip Carburanti, Gino Gomme, E Masè, Salumificio Monterotondo, Mininno Design, Novitende, Valter Giacobbe Impianti.