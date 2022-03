Arriva la fibra, cantieri in città (e buchi nell'asfalto nuovo)

NOVI LIGURE — Proseguono a Novi Ligure i cantieri per l’installazione della fibra, la rete ultraveloce che garantirà una connessione internet fino a 10 gigabit al secondo. Open Fiber, la società che sta sviluppando la rete a banda ultralarga, comunica che finora oltre 3 mila unità immobiliari possono già beneficiare della fibra.

Grazie a un investimento di 4 milioni di euro, Open Fiber «sta costruendo a Novi Ligure una rete di nuova generazione ultraveloce ovvero in grado di garantire una connessione sicura, a bassa latenza e “a prova di futuro”», dicono dalla società. Open Fiber è un operatore wholesale only, non vende perciò servizi al cliente finale, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso offrendo l’accesso ai vari operatori telefonici.

Il piano di sviluppo complessivo prevede il collegamento di 11 mila unità immobiliari della città attraverso un’infrastruttura in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di circa 70 chilometri. Da ultimo, i cantieri di Open Fiber a Novi Ligure hanno interessato via Amendola, via IV Novembre e via Ginocchio. Ora si sta lavorando in viale della Rimembranza, nei pressi dello stadio.

Non senza problemi però: a novembre dello scorso anno è stato tranciato uno dei principali collettori idrici della città, lasciando Novi e Pozzolo Formigaro senz’acqua. Talvolta poi i cantieri coinvolgono vie che sono state da poco asfaltate, come ha ammesso il vicesindaco Diego Accili: «Per evitare il ripetersi di questa eventualità abbiamo convocato un tavolo di confronto con Open Fiber e con i tecnici comunali».