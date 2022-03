Rugby, una passione che contagia nuove leve e "old touch"

FRANCAVILLA BISIO — Dopo la pandemia il rugby riparte, e lo fa puntando soprattutto sui più giovani. Sul campo di Francavilla Bisio il Macaco Rugby ha organizzato un open day insieme ad Amatori Busalla e Acqui Septebrium; la giornata ha visto la partecipazione di una trentina di bambini e bambine tra i 7 e gli 11 anni di età.

Le tre società presenti hanno messo a disposizione i propri tecnici organizzando allenamenti dedicati sia alle nuove leve che ai bimbi che avevano già avuto precedenti esperienze sul campo. Tante soprattutto le famiglie di Francavilla che hanno apprezzato l’iniziativa e portato figli o nipoti al campo tra lo stupore e la curiosità per questo sport.

Intanto proseguono anche gli appuntamenti per l’altra formazione del territorio, il Novi Rugby. Gli Under 13 di mister Stefano Cantore – sul campo amico del quartiere G3 di Novi Ligure – hanno avuto la meglio sul Volvera, sul Lions Tortona e sul Monferrato Asti. Per i colori biancoverdi sono scesi in campo Matteo Canepa, Alessio Capasso, Nicolò Giacomello, Matteo Marcazzan, Jayden Martin Patacsil, Emanuele Mazzariello, Pietro Pintilii, Antonio Siniscalco, Tommaso Tricarico.

Gli over 35 della squadra novese invece sono stati impegnati nella seconda trasferta a Parma, per una tappa del Torneo dei Ducati. La formula “Old Touch” vede in campo squadre di sei elementi con cambi volanti; le partite si svolgono su campi che sono la metà di quelli regolari da rugby e non prevedono placcaggi bassi ma solo tocchi dalle spalle al bacino. Il Rugby Novi, unica formazione piemontese, è stato purtroppo sconfitto in tutti gli incontri; le uniche due mete segnate portano la firma di Pugni e Pagano.