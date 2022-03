Pozzolo, con Laura Gualtieri un laboratorio teatrale per ragazzi

POZZOLO FORMIGARO — “Risveglio emozionale” è il titolo del laboratorio teatrale che si terrà a Pozzolo Formigaro, da marzo a maggio, con la direzione artistica di Laura Gualtieri, fondatrice del Teatro del Rimbombo, insegnante e attrice.

Si tratta di un percorso di 12 incontri rivolto a ragazzi dai 13 ai 18 anni. Già fissate le date: giovedì 17 e 24 marzo; venerdì 1°, 8 15, 22 e 29 aprile; venerdì 6, 13, 20 e 27 maggio. Nella giornata di sabato 4 giugno si svolgerà un breve saggio sul percorso effettuato. Il laboratorio si terrà nelle cantine del Castello di Pozzolo e, tempo permettendo, nel cortile interno, dalle 16.30 alle 18.30.

Laura Gualtieri spiega: «Sarà un percorso rivolto agli adolescenti dai 13 ai 18 anni. Si giocherà con il corpo e le emozioni per risvegliare dentro sé sentimenti e valori da veicolare per rendere la persona più libera e autentica. Le emozioni spesso possono essere tenute dentro oppure dormienti, ma ci sono e noi dobbiamo essere pronti e desiderosi di svegliarle per completare al meglio la nostra persona. L’età adolescenziale ne offre un mare e in questo laboratorio potremo cogliere qualche onda per beneficiare del suo effetto».

I corsi hanno il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Lorenzo Caramagna e sono gratuiti: costituiscono un’opportunità imperdibile per avvicinarsi al teatro, sotto la guida di una professionista conosciuta e apprezzata.