Aido, un 2022 ricco di eventi per diffondere la "cultura del dono"

NOVI LIGURE — Sono tanti i progetti dell’Aido per il 2022: la sezione novese dell’associazione per la donazione degli organi li illustrerà martedì 29 marzo all’assemblea intermedia cui potranno partecipare sia gli iscritti che i non iscritti. L’appuntamento è alle 17.30 presso l’oratorio della parrocchia del Sacro Cuore, in via Sturzo.

Durante l’assemblea verranno riassunti gli eventi organizzati nel 2021 e il risultato finanziario, ma soprattutto saranno tracciate le linee guida per l’anno 2022 che vedrà come sempre l’associazione impegnata a diffondere la cultura del dono e informare il più grande numero di persone possibile su perché e come diventare donatori di organi e tessuti. Gli iscritti di Aido, a Novi Ligure, sono già 1.816.

È in itinere un progetto regionale per la realizzazione di incontri con persone trapiantate, familiari di donatori e volontari. Questo progetto ha l’importante scopo di registrare le loro testimonianze che potranno anche essere proposte agli studenti degli istituti superiori della città durante gli incontri che l’associazione organizza, ogni anno, per trasmettere il messaggio di Aido e promuovere la solidarietà.

Come di consueto, a fine maggio, verrà celebrata la messa del donatore, presso la parrocchia del Sacro Cuore, in ricordo delle persone che con il loro dono hanno salvato la vita a chi è in attesa di trapianto. Aido Novi sarà presente, come ogni anno, alla Festa dell’Acqua di Acos che si terrà presso il Parco Pagella Bottazzi. A fine settembre sarà organizzata, in collaborazione con la Consulta per lo sport e Novi Pallavolo, la seconda edizione della manifestazione sportiva “Il volley con Aido per la vita” con un grande torneo di minivolley che coinvolgerà centinaia di bambini. Naturalmente non potrà mancare il classico appuntamento con il Calendario Artistico Novese 2023 che sarà dedicato alle ricette del territorio, rigorosamente in dialetto.