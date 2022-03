Forza e Virtù, Caraccio secondo al campionato Allievi Gold

TORINO — Secondo posto a Torino per Mattia Caraccio al campionato regionale di ginnastica artistica. Sabato il portacolori della Forza e Virtù di Novi Ligure è stato impegnato nella seconda prova del campionato Allievi Gold (categoria Allievi di 4ª fascia). Mattia Caraccio ha disputato un’ottima prova che lo ha visto mancare il gradino più alto del podio per solo 4 decimi di punto, a fronte di una grandissima rimonta rispetto al primo appuntamento di campionato.

«La soddisfazione di aver disputato una prova convincente non ripaga solamente l’esser riusciti a migliorare il punteggio e aver sfiorato il titolo regionale ma ci prepara al meglio per la prossima tappa di campionato che ci vede impegnati nella fase interregionale in programma ad Arcore il prossimo 2 aprile, gara fondamentale per la qualificazione ai campionati italiani alla quale dovremo arrivare al meglio della condizione», spiegano i coach della società novese di ginnastica artistica.

Sempre nella giornata di sabato a Torino, sono scesi in campo Jacopo Ricci e Luca Delpiano che hanno preso parte alla prima prova di campionato regionale serie D Silver, disputando una buona gara con delle discrete esecuzioni che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti di campionato regionale.