Giunta sulla graticola: in consiglio raffica di interpellanze Dem

NOVI LIGURE — Quello di stasera a Novi Ligure sarà un consiglio comunale anomalo: all’ordine del giorno infatti ci sono solo atti ispettivi presentati dalla minoranza di centrosinistra. Ben 9 tra interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate dal gruppo Democratici per Novi.

Alcune riguardano le opere pubbliche, come il cantiere per la facciata della ex caserma Giorgi e quello in via Paolo da Novi. C’è poi la questione del Punto Giovani (chiuso per allargare i locali in uso al Banco Alimentare) e degli impianti sportivi cittadini, su cui peraltro stamane è atteso un intervento della società consortile Sport In Novi.

E ancora: i Democratici chiedono di fare chiarezza su parco Euronovi, bagni pubblici e illuminazione stradale, oltre a sottolineare la brutta piega presa dai maleducati possessori di cani, che hanno trasformato i marciapiedi in latrine a cielo aperto. Infine il centrosinistra ha presentato una mozione sulla cittadella della salute.

Il tema dell’illuminazione pubblica è particolarmente sentito, oltre a gravare sempre di più sul bilancio comunale a causa dei rincari energetici. «Numerosi cittadini si rivolgono a noi per segnalare problemi in città, a partire da quello della scarsità o mancanza della pubblica illuminazione – dicono i Dem – Viale Saffi, viale Rimembranza e corso Italia sono solo alcuni esempi di vie centrali, molto frequentate, dove l’illuminazione pubblica è carente o assente. Chiediamo al sindaco Gian Paolo Cabella se si è reso conto del problema, e se ha intenzione di fare qualcosa per risolverlo. Chiediamo anche che in città venga messo in atto un serio e concreto progetto di risparmio energetico».