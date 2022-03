Teatro, musica e cultura: tutti gli eventi del weekend

Tante le iniziative culturali in programma a Novi Ligure e dintorni durante questo weekend. Ci sarà ampio spazio per la musica e il teatro, ma anche per eventi di carattere sociale.

Si parte questo pomeriggio, venerdì 25 marzo, al Museo dei Campionissimi, con la presentazione del volume “I senza volto - parte IV”, di Lorenzo Robbiano.

Sempre a Novi, all’auditorium Casella, stasera primo appuntamento con la rassegna Musicanovi. Protagonisti Maurizio Barboro e Claudio Proietti.

Questa sera appuntamento ad Arquata Scrivia con la proiezione delle immagini del viaggio in Caucaso di Garavelli.

Sabato mattina a Carrosio è prevista la piantumazione di alcuni alberi nell’ambito del progetto Life Terra contro il cambiamento climatico.

A Pasturana, sempre domattina, è in programma una “giornata ecologica” per la pulizia del paese, in collaborazione con l’associazione Plastic Free.

Sabato alle 15.00 a Gavi è prevista l’intitolazione dei giardini di piazza Dante a Matteo Gastaldo, uno dei tre vigili del fuoco morti a causa dell’esplosione di Quargnento, il 5 novembre 2019.

Domani alle 17.30 messa cum organo all’Oratorio della Maddalena. Il giovane organista Giovanni Goggi farà ascoltare durante la liturgia brani di Frescobaldi, Zipoli e Walther.

Sabato doppia replica al teatro della Juta di Arquata Scrivia per “L’Ornano furioso”, lo spettacolo comico di Antonio Ornano. A causa delle numerose richieste, lo show si terrà sia alle 18.00 che alle 21.00.

Domenica pomeriggio, alla chiesa di San Pietro di Novi Ligure, visite guidate e possibilità di assistere alle prove dei portatori di Crocifisso facenti parte della Confraternita di San Bernardino.

Domenica 27 marzo, alle 17.00, lo spettacolo di burattini “Di là dal mare” della Compagnia Walter Broggini chiude la rassegna teatrale per bambini e ragazzi al Teatro Marenco di Novi Ligure. L’ingresso è gratuito. Prenotazioni via WhatsApp al 392 0449404.

Sempre domenica alle 17.00, ma a Pasturana, altro appuntamento con il teatro con “Streghe”, spettacolo che racconta la storia di un processo per stregoneria avvenuto nella prima metà del Seicento.

Sia sabato che domenica su tutto il territorio ci sarà anche l’appuntamento con le Giornate di primavera del Fai. Previste visite a Novi Ligure, Grondona e Parodi Ligure.