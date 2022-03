Corti al cinema, "Colli novesi" e le opere di Lince e Beatrice

NOVI LIGURE — È il 1933 e a Novi Ligure due giovani decidono di partecipare a una gara ciclistica patrocinata da Costante Girardengo, che con le sue due vittorie al Giro d’Italia e le sei alla Milano-Sanremo si è già conquistato il titolo di Campionissimo. Prende il via così la storia raccontata in “Colli novesi”, il cortometraggio scritto e diretto da Riccardo Bruno e prodotto da Piero Bogliolo, la cui prima proiezione è in programma martedì 29 marzo al multisala Moderno di Novi (ore 18.30).

Spiegano gli autori, entrambi novesi: «Beatrice e Davide, i due protagonisti, sono decisi a vincere la gara e mettono in piedi un piano: Davide inizierà la corsa, poi a metà strada Bea lo sostituirà fino al traguardo. Il giorno della gara, però, non tutto va come previsto…». Il corto, un omaggio al “ciclismo eroico” del Novecento, è stato girato a Novi, Bosco Marengo, Tortona e Nizza Monferrato e vede come protagonisti Beatrice Orione, Davide Guerra, Alice Pizzorno, Dario Cagetti, Anselmo Gera e Lorenzo Scorza.

Il 29, al Moderno, “Colli novesi” non sarà l’unico cortometraggio in programma: saranno proiettati diversi lavori del regista novese Daniele Lince, frutto del suo sodalizio artistico con Elena Beatrice. Si tratta di “Verdiana” (con Angela Finocchiaro), “Monster Sitter”, “Fulmini e Saette” (con Carolina Crescentini), “Un caso di coscienza” e “Il ragazzo che smise di respirare”. Sullo schermo anche il trailer della docu-serie che Lince e Beatrice hanno scritto e diretto per Infinity+, il canale streaming di Mediaset: “Uno sguardo ottimista dalla fine del mondo”, con Barbascura X.