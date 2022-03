Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La partitissima al vertice nel campionato di Promozione, ma molto altro ancora. Sta per iniziare una domenica ricca di spunti e di contenuti per quanto riguarda il 'nostro' calcio: segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

In serie D, doppio impegno in trasferta per Casale e Hsl Derthona: la squadra di Marco Sesia va a Fossano, opposta al grande ex Fabrizio Viassi, in un match che potrebbe rappresentare il punto di svolta stagionale. I ragazzi di Zichella, invece, viaggiano in direzione Varese, contro una nobile decaduta che ha comunque valori tecnici molto importanti.

In Eccellenza, con l'Acqui che osserva il turno di riposo, tocca al Castellazzo. Molina è alle prese con la trasferta sul terreno della capolista Chisola, una gara sulla carta proibitiva, con i padroni di casa che vorranno riscattare la sorprendente sconfitta subita all'andata al 'Comunale'. Rosset e soci, ovviamente, sperano nel bis.

Promozione: il campo principale è il 'Girardengo' di Novi, con i locali di Mattia Greco che provano ad avvicinare la regina Luese Cristo, sei punti più avanti. In calendario altri due derby, Asca-Arquatese e soprattutto PastorStay-Valenzana Mado, classica partita aperta a tutte le soluzioni.

In Prima Categoria insidia Capriatese per il Felizzano capolista, la Fulvius riceve il Tassarolo e il Solero affronta il San Giuliano. Attenzione al girone B, dove spicca la sfida al vertice tra Junior Pontestura e Valle Cervo.

Per quanto riguarda la Seconda Categoria, punti pesanti in chiave playoff sono in palio a Predosa, dove arriva la Fortitudo, mentre la Frugarolese deve vedersela con un cliente scomodo quale è il Villaromagnano. L'Atletico Acqui, invece, va a Quargnento.

Chiusura dedicata alla Terza, con il big match tra Fortuna Melior e Vignolese. Lerma-Boys Ovada e Tiger-Junior Asca sono altri confronti estremamente interessanti.