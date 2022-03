Circolo G3, appuntamento con l'opera e con i capolavori di Monet

NOVI LIGURE — Ad aprile e a maggio, il circolo ricreativo culturale del quartiere G3 di Novi Ligure organizza due iniziativa all’insegna dell’arte e dell’opera lirica. Domenica 3 aprile verrà organizzato un pullman per andare a Genova, ad assistere alla rappresentazione dell’opera lirica “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini, in scena al teatro Carlo Felice. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 13.00 in piazza Aldo Moro, al G3 (o alle 13.15 nel piazzale di fronte alla pasticceria Lasagna di via Isola. Partenza e arrivo a Genova per le ore 14.15. Lo spettacolo inizierà alle ore 15.00.

Domenica 15 maggio, sempre in pullman, altra gita culturale per visitare la mostra genovese “Monet. 50 capolavori dal Musée Marmottan di Parigi”. Il ritrovo è fissato sempre per le 13.00 in piazza Aldo Moro. Primo ingresso alle ore 15.00. Per le iscrizioni, le convenzioni e le informazioni sui costi, rivolgersi a Pietro Plazza (cell. 389 2769902) e Giuseppe Robbiano (al numero 340 9935077).