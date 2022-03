Vigili del fuoco, l'Usb chiede mezzi speciali per il Terzo Valico

GAVI — I sindacati dei vigili del fuoco chiedono di porre rimedio alla cronica mancanza d’organico in provincia di Alessandria e di dotare la sede di Novi Ligure dei mezzi che si renderanno necessari con l’apertura del Terzo Valico ferroviario. Sabato a Gavi, a margine dell’inaugurazione dei giardini intitolati a Matteo Gastaldo, uno dei pompieri morti nell’esplosione di Quargnento, l’Unione sindacale di base ha consegnato al sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia una lettera per segnalare i problemi del Corpo in provincia.

«La media europea prevede un pompiere ogni 1.500 abitanti, dovremmo raddoppiare gli organici – scrivono dall’Usb – E comunque, rimanendo agli organici teorici previsti dal ministero, al comando provinciale di Alessandria mancherebbero, senza contare i prossimi pensionamenti, almeno 3 direttivi, 12 amministrativi e 30 operativi a cui si devono aggiungere 10 unità dislocate presso altre sedi ma conteggiate nella pianta organica del comando, carenze che comportano carichi di lavoro straordinari con i relativi rischi di infortuni (peraltro i vigili del fuoco sono ancora senza copertura assicurativa Inail)».

L’Usb ha chiesto di intervenire anche sulle sedi di Novi Ligure, Casale Monferrato e Ovada. «Questi distaccamenti attendono da anni una sede dignitosa, in quanto situate in prossimità di importanti nodi autostradali, in una provincia con un elevato numero di siti industriali ad alto rischio – ha scritto l’Unione sindacale di base nella sua lettera a Sibilia – Oltretutto Novi è vicinissima a un probabile sito di stoccaggio di scorie radioattive e al Terzo Valico, senza dotazioni di automezzi bimodali [mezzi che possono muoversi sia su asfalto sia su binari; ndr] per intervenire nelle lunghe gallerie».

I sindacati hanno evidenziato che i mezzi in dotazione sono vetusti e che quelli nuovi «sempre più spesso risultano difettosi e vengono inviati di continuo nelle officine autorizzate per le riparazioni». L’Usb ha sottolineato anche la particolare situazione idrogeologica piemontese, «una regione fragile con emergenze sempre più ricorrenti».