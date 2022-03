Addio ad Anna Carrea, la vedova di Sandrino

CASSANO SPINOLA — Lutto nel mondo del ciclismo. Si è spenta Anna Gemme, vedova di Sandrino Carrea, uno degli 'Angeli' di Fausto Coppi.

Avrebbe compiuto 92 anni il 14 giugno: arquatese di nascita, alle sue nozze con Andrea 'Sandrino', nel 1955, Coppi fu testimone e donò alla coppia uno dei primi televisori, che Anna e Sandrino hanno sempre tenuto nello stesso posto, anche quando ormai non funzionava più, a memoria anche di un legame fortissimo, che andava ben oltre la corsa.

Dolcezza e forza in questa signora, che ha sempre accolto tutte le persone che amavano e amano il ciclismo, giornalisti, appassionati, ex corridori: nella casa di Cassano la porta era aperta, a ogni ora, e tutti si sono sempre sentiti in famiglia.

Il 13 gennaio 2013, improvvisamente, la morte di Sandrino, pochi giorni dopo essere salito a Castellania, come sempre, a salutare Fausto, ma ci ha pensato Anna, con la sua discrezione, insieme a Marco, il figlio, e alla cognata Edda, a tenere viva la memoria di un gregario - campione.

Oggi alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Cassano, il rosario. Domani, alle 15, il funerale.

A Marco e Julia l'abbraccio della redazione de 'Il Piccolo'.