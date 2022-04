Rugby, gli atleti novesi protagonisti della sfida di Asti

NOVI LIGURE — Doppio impegno lo scorso weekend per le formazioni giovanili del Rugby Novi. Sul campo casalingo le formazioni Under 7, 9 e 11 si sono confrontate con le torinesi del Rivoli e del Moncalieri.

Sono scesi in campo gli Under 7 Edoardo Bailo, Andrei Cismaru, Francesco Dessalvi, Thomas Marvulli e Luca Bisio; gli Under 9 Marco Cresta, Alvin Duzha, Matias Opari e Francesco Righini; gli Under 11 Mathias Dhimi, Davide Locarno, Alvin Opari, Leoluca Scaringi.

La trasferta ad Asti per gli Under 13, ha visto i biancoverdi imporsi nettamente sul Cus Alessandria per 15-0 e successivamente sul Fossano per 11-5. I ragazzi hanno poi ceduto 8-2 contro il Monferrato Asti. Nelle fila biancoverdi si è registrato l’ottimo debutto di Simone Crisafulli, alla prima esperienza agonistica. Sono scesi in campo: Sohaib Bouanane, Matteo Canepa, Alessio Capasso, Simone Crisafulli, Nicolò Giacomello, Matteo Marcazzan, Emanuele Mazzariello, Matteo Pintilii, Antonio Siniscalco e Tommaso Tricarico.

Marta Demicheli, portacolori del Rugby Novi si fa valere oltralpe La giovane atleta biancoverde è stata scelta per la rappresentativa piemontese che sabato ha partecipato al torneo di Grenoble

Notizie positive anche per le ragazze novesi impegnate con la maglia del Lions Tortona, che hanno passato il turno della Conference Cup di Serie A, a tavolino. Il prossimo impegno per loro è il 24 aprile a Volvera e se vinceranno se la dovranno vedere con la vincitrice del raggruppamento lombardo.