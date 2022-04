Cesare Tiezzi, l'esordio del pilota novese è da incorniciare

MISANO (RIMINI) — Ottimo esordio di Cesare Tiezzi nella categoria Moto 3 del Civ, il campionato nazionale di velocità organizzato dalla Federazione motociclistica italiana. Il pilota di Novi Ligure, 17 anni, lo scorso weekend al circuito di Misano ha ottenuto un primo e un terzo posto.

In Gara 1, sabato, Tiezzi è partito sesto in griglia ma si è subito imposto sul gruppo arrivando primo e vincendo così la sua prima gara stagionale nella nuova categoria. In Gara 2, domenica, il pilota novese è partito leggermente attardato e ha dovuto lottare per rimontare posizioni, concludendo infine in terza piazza e ottenendo così di nuovo il podio.

Con i risultati raggiunti Cesare Tiezzi si colloca al comando della classifica generale provvisoria con 41 punti, a pari merito con lo spagnolo Alberto Ferrandez Beneite. Prossimo appuntamento con il campionato l’8 maggio sul circuito di Vallelunga.