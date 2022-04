Festa per i bimbi nel segno della pace e della dolcezza

NOVI LIGURE — Una festa per tutti i bambini, nel segno della pace, del divertimento e della dolcezza, grazie a tante uova di cioccolato donate dagli sponsor e da semplici cittadini. Domenica 10 aprile, al circolo Repetto di Novi Ligure (l’ex All Seasons di viale Pinan Cichero), si terrà infatti l’evento organizzato da Daniele Pittarello, il “vulcanico” commerciante di piazza Sant’Andrea da tempo impegnato in numerose iniziative di volontariato e solidarietà.

A seguito del conflitto in Ucraina, Pittarello ha lanciato l’idea di una raccolta di uova da donare ai piccoli profughi ospitati nel novese. La generosità di aziende e cittadini è stata talmente grande che l’iniziativa si è ben presto allargata a tutti i bambini novesi.

A partire dalle 15.30, al circolo Repetto ci saranno giochi, animazione, musica, esibizioni di ballo con il Centro Danza Piemonte, truccabimbi e naturalmente uova di cioccolato e colombe per tutti grazie alle ditte Paluani, Gambarotta e Barbero. L’intrattenimento sarà curato da Pazzanimazione, i momenti musicali da Gianni Canova e la fotografa Paola Calamarà immortalerà i momenti più significativi della festa.

Anche chi aiuta, però, talvolta ha a sua volta bisogno di una mano. I generi di prima necessità che Daniele Pittarello raccoglie per le famiglie in difficoltà, per l’Ucraina e oggi per i bambini, infatti, sono stoccati nei locali di piazza Sant’Andrea che fino a qualche anno fa ospitavano la sua tabaccheria (ora si è spostata di pochi metri più in là). Ora però il proprietario ha bisogno di quelle stanze e Pittarello lancia un appello per trovare nuovi locali dove depositare gli aiuti in attesa della distribuzione.