Lavori antincendio in biblioteca, sale chiuse per tutto il mese

NOVI LIGURE — A Novi Ligure non si potrà accedere alle sale della biblioteca civica di via Marconi fino al prossimo 30 aprile a causa di lavori di manutenzione. L’intervento principale riguarda l’ottenimento della certificazione antincendio che implica una serie di lavori ad hoc. L’assessore ai Lavori Pubblici Diego Accili ricorda che il Comune aveva stanziato 300 mila euro, sottolineando l’importanza di tale cantiere per evitare che, nella malaugurata ipotesi scoppiasse un incendio in biblioteca, non andasse perduto il patrimonio librario.

Il personale resta, comunque, a disposizione attraverso i servizi “Libri al Volo” (prenotazione di libri con ritiro su appuntamento), “Prestito interbibliotecario” e “Riproduzione di documenti” con le seguenti modalità: chiamando il numero di telefono 0143 76246 oppure scrivendo all’indirizzo email biblioteca.librialvolo@comune.noviligure.al.it.