Parent Night Live: musica, comicità e sport per la solidarietà

NOVI LIGURE — Il comico Antonio Ornano, il giornalista Fabio Caressa, l’ex ciclista Claudio Chiappucci e il musicista Omar Pedrini saranno i protagonisti dello spettacolo “Parent Night Live – Road to Boomshak”, in programma sabato 23 aprile alle 21 al teatro Marenco di Novi Ligure.

La serata sarà presentata da Serena Garitta mentre la direzione artistica è affidata a Luca Bondino. L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto alle associazioni “Duchenne Parent Project” per garantire i servizi di fisioterapia ai bambini e ragazzi affetti dalla distrofia di Duchenne e “Ibal – In bocca al lupo” i cui progetti vogliono insegnare ai giovani un uso corretto delle tecnologie e che si occupa anche di disturbi alimentari, bullismo e cyberbullismo, droghe, educazione all’affettività e responsabilità genitoriali.

L’organizzazione dello spettacolo è curata da “Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali”, un gruppo di artisti (Luca Bondino il direttore artistico, Angelo Ficociello e Luca Bianchi, organizzatori degli eventi, Massimiliano Baldelli, curatore della grafica), nato nel 2020 con lo scopo di raccogliere fondi da destinare a iniziative solidali.

“Boomshak” è il nome della prima edizione del festival omonimo tenutosi a settembre del 2021 presso il castello di Piovera e proprio l’evento organizzato al teatro Marenco vuole essere un invito per la seconda edizione di Boomshak per promuovere e sostenere diversi progetti solidali sul territorio.

I biglietti sono già in vendita presso il Caffè del Teatro in via Girardengo. Per informazioni, info@boomshak.it o 347 2263948. la serata è organizzata con il contributo della Fondazione Marenco e del Comune di Novi.



Claudio Chiappucci al Tour de France