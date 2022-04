L'ape negli stemmi comunali: al Maglietto una mostra di araldica

NOVI LIGURE — Le api sono insetti fondamentali per la sopravvivenza dell’uomo. Oggi lo sappiamo con certezza scientifica, ma gli antichi lo avevano già intuito, tanto che all’ape veniva attribuita una grande importanza simbolica.

Il miele serviva alla preparazione dell’ambrosia, bevanda sacra presso i Celti, i Germani e i Greci. E dal lavoro dell’ape proviene anche la cera, utilizzata per oggetti rituali come ceri e candele. Simbolo dell’eterna rinascita e del rinnovarsi della natura (a causa della sua sparizione nei mesi invernali e del ritorno in primavera), l’ape nell’Antico Egitto era considerata una personificazione dell’anima, e poteva riportare in vita un defunto qualora entrasse dalla sua bocca.

Maglietto: un 2022 ricco di eventi tra natura, arte e storia Primo appuntamento con una visita guidata al Museo dell'Apicoltura di Novi Ligure e con una lezione su ambiente e Costituzione

Non c’è da stupirsi dunque che l’ape sia entrata anche nell’araldica. E l’associazione Maglietto di Novi Ligure inaugurerà sabato 23 aprile una mostra dedicata proprio agli stemmi comunali che presentano la figura dell’ape, in particolare in Piemonte e in Liguria.

Ce ne sono diversi. Ad esempio Vignole Borbera, dove l’ape compare insieme a un grappolo di uva nera. Oppure Melazzo, sempre in provincia di Alessandria, dove le api sono tre e il loro frutto è richiamato pure nel motto «Mellis ex labore dulcedo».

L’inaugurazione della mostra è in programma alle 10.30 presso il Museo dell’Apicoltura allestito appunto al Maglietto, la struttura di frazione Merella a Novi Ligure, collocata nei pressi del fiume Scrivia.

Stemma di Vignole Borbera