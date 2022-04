"Attraverso i colli novesi", una gara che non fa sconti

NOVI LIGURE — Il calendario delle gare podistiche organizzate dall’Atletica Novese toccherà il suo clou primaverile il prossimo 25 aprile. Lunedì andrà in scena una classica del podismo del nostro territorio: la 38esima edizione della “Attraverso i Colli Novesi”. È una prova dalla lunga storia che ha proseguito la tradizione di un’altra affascinante competizione quale fu la StraBorbera e con una scelta di calendario niente affatto casuale come la data del 25 aprile.

Il percorso è quello consolidato di 14 chilometri abbondanti, duro, selettivo e paesaggisticamente abbastanza unico. Nell’albo d’oro dei “Colli” ci sono nomi importanti perché il tracciato non fa sconti e premia solo atleti di valore assoluto. L’edizione di quest’anno riserverà al traguardo qualche piccola sorpresa visto che il 2022 per l’Atletica Novese è un anno importante ed è dedicato a festeggiare il mezzo secolo di vita del sodalizio.

Sempre lunedì, in concomitanza con la gara dell’Atletica Novese, l’asd CamminaNovi organizza una camminata non competitiva di 12 chilometri. Il ritrovo è alle 8 presso la piazza del quartiere G3, le iscrizioni (3 euro) si raccolgono presso il negozio Novi Running di via Carducci.