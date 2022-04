Collegio San Giorgio, ritorna il raduno degli ex allievi

NOVI LIGURE — È in programma domenica 8 maggio a Novi Ligure l’88esimo raduno degli ex studenti del collegio San Giorgio. Presso la chiesa del collegio in via Gramsci, eccezionalmente aperta per l’occasione, il raduno tornerà in presenza dopo due anni di stop a causa della pandemia.

L’istituto orionino di piazza Matteotti ha chiuso i battenti nel 2006 ma gli ex alunni continuano a tenere viva la tradizione del raduno. Il programma prevede alle 10.00 il saluto delle autorità, a seguire la relazione di Roberto Barattini, presidente dell’associazione degli ex allievi, e del tesoriere. La messa sarà celebrata da don Renzo Vanoi, rettore del santuario della Madonna della Guardia di Tortona.

Fondato nel 1655, il San Giorgio ha vissuto secoli di traversie. La storia recente comincia nel 1924, quando don Luigi Orione acquisisce l’immobile ormai fatiscente e apre una scuola per ragionieri e geometri. Ora però l’edificio è nuovamente abbandonato.