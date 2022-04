Festival delle Conoscenze, tre giorni tra scienza e attualità

NOVI LIGURE — Da oggi e sino a venerdì 29 aprile il Festival delle conoscenze torna al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. Saranno tre giorni fitti di appuntamenti per la manifestazione organizzata dalla Fondazione Acos. Il programma del mattino, come da tradizione, è rivolto in particolare alle scuole mentre al pomeriggio gli eventi sono aperti a tutti. È anche possibile seguire le conferenze in diretta streaming.

Il programma di oggi

Stamane, mercoledì 27 aprile, si parte con Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, con l’incontro su “Crisi climatica, ambientale ed energetica: conoscerla per affrontarla”. Si prosegue con il filosofo Stefano Zecchi intervistato da Carlo Sburlati sulla crisi dell’occidente.

Alle 17.00 verranno presentati i progetti delle scuole superiori novesi (Ciampini Boccardo e Foral) e infine alle 18.00 Piero Chiambretti presenterà la sua autobiografia.

Il programma di domani

Domani, giovedì 28 aprile, al mattino è in programma la conferenza con Monica Gori, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, dove studia lo sviluppo del bambino e dell’adulto con e senza disabilità allo scopo di sviluppare nuovi sistemi riabilitativi. Gori parlerà di “Nuove tecnologie alla scoperta dei nostri sensi”. A seguire Massimo Polidoro, debunker, scrittore e giornalista, tra i fondatori del Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), presenza fissa accanto a Piero Angela a Superquark, cercherà di mettere in guardia i ragazzi dai pericoli delle fake news.

Nel pomeriggio saranno presentati i progetti del liceo Amaldi e della Casa di Carità Arti e mestieri. Alle 18.00 nuova conferenza con Massimo Polidoro.

Il programma di venerdì

Il Festival delle conoscenze si chiuderà venerdì 29 aprile. Al mattino incontro con Leopoldo Benacchio dell’Istituto nazionale di astrofisica (“Che ci facciamo nello spazio” è il titolo del suo intervento). A seguire il reporter Domenico Quirico parlerà del conflitto in Ucraina e in particolare degli scenari post bellici, intervistato dal direttore del Piccolo Alberto Marello.

Alle 17.30 evento di chiusura con il professor Fernando Robino e il progetto di digitalizzazione dell’archivio fotografico del compianto Michelangelo Mori, di cui ricorre quest’anno il ventennale della scomparsa (1915-2002).



Domenico Quirico