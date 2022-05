Marenco, dubbi sui conti: «Irragionevole chiedere 1,4 milioni»

NOVI LIGURE — Il bilancio del Comune di Novi Ligure chiude in avanzo di quasi 13,7 milioni di euro, ma l’opposizione chiede di vederci chiaro perché l’avanzo libero, cioè quello effettivamente spendibile, è solo di 1,3 milioni di euro. A pesare sui conti è una questione che si trascina ormai da qualche anno tra amministrazione comunale e Fondazione Marenco. Ma ci sono anche le multe per le violazioni al codice della strada, i cui incassi nel 2021 sono stati di molto inferiori alle aspettative.

L’assessore al Bilancio Edoardo Moncalvo ha illustrato i principali dati del rendiconto 2021 ai consiglieri della seconda Commissione. Le principali voci di incasso sono rappresentate dall’addizionale Irpef (2,8 milioni di euro, in linea con gli altri anni) e dall’Imu (6,5 milioni di euro). «Rispetto alla scorso anno il gettito Imu è in calo di circa 155 mila euro per la riduzione applicata alle attività economiche durante la pandemia», ha chiarito Moncalvo.

Nettamente inferiori rispetto al passato, invece, i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada. Al 31 dicembre, ha detto ancora Moncalvo, è entrato in cassa appena il 52 per cento dei 250 mila euro preventivati (negli anni scorsi, la percentuale era tra l’80 e il 95 per cento). Il Pd, con Simone Tedeschi, ha chiesto che si vadano a indagare le ragioni di questa differenza.

C’è poi la questione degli accantonamenti. Il Comune ha messo da parte 402 mila euro per il fondo rischi soccombenze e spese legali, oltre a 2 milioni di euro per le fidejussioni sui mutui (di cui 1,7 milioni per il Movicentro, il parcheggio interrato di piazza della stazione ferroviaria, e 300 mila euro per la piscina coperta).

Messi da parte a titolo precauzionale anche 1,4 milioni di euro che la Fondazione Marenco pretende senza averne titolo, almeno secondo il Comune. Maggioranza e opposizione sono d’accordo: l’ex sindaco Rocchino Muliere ha ricordato che la cifra – arrivata dal ministero della Cultura tramite la società pubblica Arcus – è già stata spesa per il restauro del teatro di via Girardengo, quindi la Fondazione non può chiedere i soldi una seconda volta.

Parrebbe ovvio, ma c’è un cavillo scovato dalla Fondazione che rende tutto più complicato. «È una questione che va avanti da almeno tre anni e va risolta», ha detto Muliere, a cui ha fatto eco il sindaco Gian Paolo Cabella: «Il nuovo consiglio di amministrazione è al lavoro per risolvere la discrepanza nel bilancio».