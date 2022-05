Giornate ecologiche, volontari in azione a Pozzolo e Voltaggio

Nel fine settimana tornano le giornate ecologiche di pulizia del territorio, a Pozzolo Formigaro e a Voltaggio. Si parte sabato 7 da Pozzolo con i volontari dell’associazione Plastic Free. L’appuntamento è alle 15.00 in strada Roveri all’incrocio con strada Bissone (info 333 2195462).

Domenica 8 maggio sarà invece la volta di Voltaggio. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Tobbio Team in collaborazione con il Comune. Il ritrovo è alle 15.00 davanti all’ingresso di Palazzo Gazzolo per un’escursione ecologica sulle strade di Voltaggio volta a raccogliere e differenziare i rifiuti trovati lungo il cammino. Gestione Ambiente fornirà guanti e sacchi per secco non riciclabile, umido, carta, plastica, vetro, e poi si occuperà di ritirare i rifiuti raccolti dai volontari.

Sabato 14 maggio infine si terrà la giornata ecologica a Francavilla Bisio. L’appuntamento è alle 9 davanti al municipio, con guanti e abbigliamento da lavoro. L’iniziativa è organizzata da Comune, protezione civile, proloco e associazione Plastic Free.