Serravalle, tre liste per le elezioni comunali: tutti i nomi

SERRAVALLE SCRIVIA — Saranno tre le liste per le elezioni comunali di Serravalle Scrivia. Tra il candidato della giunta uscente (Gianfranco Pinzone) e quello dell’opposizione in consiglio comunale (Luca Biagioni) se ne è infatti inserito un terzo, l’outsider Marcello Bocca.

La forza del buonsenso

Gianfranco Pinzone, 72 anni, veterinario in pensione, guiderà “La forza del buonsenso” che vede candidato il sindaco uscente, Alberto Carbone, 70 anni, destinato probabilmente a diventare vicesindaco in caso di vittoria. Provengono dall’attuale amministrazione anche Antonino Bailo (67 anni), Marina Carrega (51) e Daniela Zino (66). Completano la lista i nomi di Doselì Ferrando, Sergio Marchesotti, Arianna Borgoglio, Letizia Simoni, Ivana Denegri. Non ci sarà l’assessore Claudio Barbieri così come l’attuale vicesindaco Giulia Marchioni (in un primo momento era stata indicata come candidato sindaco).

RinnoviAmo Serravalle

L’opposizione consiliare si affiderà all’avvocato 38enne Luca Biagioni. In “RinnoviAmo Serravalle” saranno candidati i consiglieri uscenti Walter Zerbo (39 anni) e Anna Maria Massone (68). Ci saranno poi Marianna Bagnasco, 61 anni; Silvia Collini (37), Gianbattistina Romagnollo (52), Cristiana Vacchina (53), Maurizio Gemme (66), Armando Pallavicini (50) e Giuseppe Sciuto (66).

RiparTiAmo Serravalle

Della lista di Marcello Bocca, 51 anni, tecnico comunale a Cassano, sono venuti ieri a galla i nomi. Si tratta di Gaetano “Giorgio” Franchina, 55 anni; Alessandro Corrias, 48; Elisa Spigolon, 37; Simone Carosella, 27; Alessandra Arecco, 51; Rosario Sestito, 31; Shaira Basile, 31; Tiziana Turri, 40; Massimo Bagnasco, 51. La lista si chiamerà “RiparTiAmo Serravalle”.