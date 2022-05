Gli Amici dell'Arte compiono 40 anni e inaugurano la nuova sede

SERRAVALLE SCRIVIA — L’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia ha una nuova sede. Domenica 29 maggio alle 16.00 per la prima volta verranno aperte ufficialmente le porte della nuova casa dell’associazione, presso l’ex scuola elementare di Giani 18. Dopo più di due anni di inutilizzo della vecchia sede, a causa prima dell’alluvione di ottobre 2019 e poi della pandemia, sarà presentata la sala polivalente messa a disposizione dal Comune di Serravalle. Il nuovo spazio sarà composto da area proiezione e conferenze, biblioteca a carattere prevalentemente storico e artistico, laboratorio di disegno, pittura e incisione.

E proprio il laboratorio di incisione sarà il fiore all’occhiello di questa nuova fase, grazie alla vicepresidente Luisa Casaccia Gibelli, laureata in incisione all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Domenica 29, i docenti presenteranno le diverse tipologie dei corsi e dei laboratori, sia per appassionati sia per addetti ai lavori.

Macrofotografia, al giardino botanico Spinarosa natura e lezioni Corso di fotografia organizzato a Borghetto Borbera dagli Amici dell'Arte di Serravalle Scrivia e dall'UniDueValli

L’associazione – oggi presieduta da Gianni Torchia – ha iniziato la propria opera grazie ad un gruppo di giovani volontari, appassionati d’arte, che nei primi anni Settanta si riunivano nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Serravalle. L’attività è stata formalizzata nel 1982, anno ufficiale di nascita dell’associazione. Da quarant’anni ormai vengono proposti corsi annuali di pittura e arti applicate, di fotografia, di storia dell’arte, oltre a concorsi e mostre.

L’elenco sarebbe veramente sterminato perché l’attività dell’associazione, nel corso del tempo, ha valicato i confini di Serravalle per arrivare in val Borbera, a Novi, Tortona, Alessandria e Genova. Gli Amici dell’Arte inoltre tengono fin dalle loro origini visite guidate ai monumenti storici di Serravalle, come il sito archeologico di Libarna, le Chiese e gli Oratori. Dal 2017 inoltre collabora con l’UniDueValli Borbera e Scrivia e con il Forte di Gavi, organizzando laboratori di pittura fotografia en plein air.